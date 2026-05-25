狂言師の野村萬斎の息子で狂言師の野村裕基（26）が25日、東京・国立能楽堂の研修能舞台にて行われた人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする『能 狂言 刀剣乱舞』の制作発表記者会見に登壇。実はテレビアニメ『PSYCHO-PASS』大ファンだと明かし、今作への意気込みを明かした。【写真】こんのすけも登場！華やかな和装姿を披露した野村裕基＆大槻裕一らこの日は、髭切役の野村、膝丸役の大槻裕一、『刀剣乱舞ONLINE』原作プ