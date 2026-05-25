交流戦開幕を控え、記者会見に臨んだ（左から）ヤクルト・山野、巨人・田和、DeNA・松尾、ソフトバンク・木村光、オリックス・寺西、西武・渡部＝25日、東京都内プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」の開幕を翌日に控え、25日に東京都内で6選手が出席して記者会見が開かれた。セ・リーグ最多の6勝をマークするヤクルトの山野は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田を挙げ「常にフルスイングでくるので、力勝負をしてみたい」と意