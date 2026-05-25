東京地裁＝東京・霞が関人工知能（AI）開発を手がけ、東証グロースに上場していた「オルツ」の粉飾決算事件で、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の罪に問われた、いずれも同社元幹部浅井勝也被告（46）と有泉隆行被告（53）に東京地裁（宮田祥次裁判官）は25日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。法人としての同社は求刑通り罰金3億円とした。起訴状によると、元社長と元最高財務責任者