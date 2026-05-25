元格闘家の魔裟斗が競馬で勝ったことを報告し、驚きの金額を明かした。２５日に自身のインスタグラムで「リアル春麗木村萌那ちゃんと競馬で２３１５０００円勝った！」と伝え、格闘家の木村萌那と競馬場での２ショットをアップ。「ちゃんと申告しますよ詳しくは魔裟斗チャンネルで」とつづった。ＹｏｕＴｕｂｅでは「かけ事で勝ったことがない」という魔裟斗が、東京競馬場で行われたテレビ東京杯青葉賞（Ｇ２）で競馬予