インタビューに答えるイタルガスのパオロ・ガッロCEOイタリアのガス導管最大手イタルガスのパオロ・ガッロ最高経営責任者（CEO）は、同業の東京ガスネットワークとの協力を進め、地震活動が活発なイタリアで防災システムの改良を進める考えを示した。25日までに共同通信の取材に答えた。イタルガスは欧州最大のガス導管事業者とされ、イタリアとギリシャで事業を手がける。2023年に東京ガスネットワークと知見や取り組みを共有