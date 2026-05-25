25日は各地で気温が上がり、西日本を中心に季節外れの暑さとなっていて、福岡・久留米市で34.9度、福岡・太宰府市で33.8度など107地点で真夏日となりました。また、ことし全国で初めて「熱中症警戒アラート」が発表された沖縄県の八重山地方では、与那国島で31.4度、石垣島で31.3度などと厳しい暑さになりました。気温だけでなく湿度も高くなっているため、喉が渇く前に水分をとるなど熱中症に厳重に警戒してください。