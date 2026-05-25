【FINAL FANTASY X - House Grooves】 7月22日 発売予定 価格：3,300円 スクウェア・エニックスは、音楽商品「FINAL FANTASY X - House Grooves」を7月22日に発売する。価格は3,300円。本日より予約受付を開始した。 ハウスアレンジアルバム「House Grooves」シリーズの第2弾に「FINAL FANTASY X」が登場。「ザナルカンドにて」、「シーモアバトル」、「いつか終わ