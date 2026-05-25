ガールズグループLE SSERAFIMの新曲ミュージックビデオの一場面が、一部ネットユーザーの間で議論を呼んでいる。一部で指摘されているのは、『BOOMPALA』のMVでメンバーが座禅のような姿勢を取り、空中に浮くように見えるシーンだ。【画像】「どこがオウムなのかっ！」問題のシーンスピリチュアルな演出、マインドフルネス、あるいは東洋的な修行のイメージとして受け止める人も多いだろう。実際、座禅や瞑想、空中浮遊のような表