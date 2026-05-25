俳優のチャン・グンソクが、監督たちの作品を鋭い視点で分析した。チャン・グンソクは5月22日に放送された韓国ENA『ディレクターズ・アリーナ』（原題）第2回に審査員として出演し、ユーモアを交えながらも深みのある講評で注目を集めた。【画像】チャン・グンソク、合コンに参加!?“同番組は、次世代の演出家を発掘するために企画された、韓国初の“ショートドラマ監督サバイバルバラエティ”だ。90秒ティーザー完成審査を担当し