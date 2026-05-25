視聴率13.8％で放送を終えたものの、歴史の歪曲に関する議論に巻き込まれたドラマ『21世紀の大君夫人』に対し、廃棄を求める韓国国民の請願書の同意率が80％近くを記録している。去る5月22日、韓国国会の国民同意請願の掲示板には、『21世紀の大君夫人』の廃棄を促す請願が投稿された。【画像】『21世紀の大君夫人』具体的に何が問題？請願人は、「明白な考証の誤りと、特定国の東北工程（中国の歴史研究プロジェクト、古代朝鮮の