日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「甘藍」はなんて読む？「甘藍」という漢字を見たことはありますか？漢字で書くことはなかなかないので、難しいかもしれません。ヒントは、食卓によく並ぶ野菜を表す漢字です！一体、「甘藍」はなんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロー