清音駅硬券入場券提供：井原鉄道 井原鉄道は5月25日、清音駅で6月1日から、「鉄印」を販売すると発表しました。 「鉄印」は神社仏閣の参拝時に授かる御朱印の鉄道版のことで、駅名や鉄道会社名などが記されています。第三セクター鉄道等協議会に加盟する鉄道会社などが2020年に始めました。 清音駅で販売される鉄印は5種類で、価格は1枚500円です。 また、井原鉄道は、鉄印の販売を記念して、厚紙製の入場券