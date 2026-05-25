初夏の訪れとともに楽しみたくなる、みずみずしいフルーツスイーツ♡銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設9店舗では、2026年5月27日（水）から茨城県産メロンを使った期間限定スイーツが登場します。旬のフルーツを届ける人気シリーズ「旬のフルーツ直行便」から、今年も待望のメロンメニューがお目見え。香り高く上品な甘みをたっぷり味わえる