元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、23日放送のテレビ東京『土曜ゴールデンあさこ･梨乃の5万円旅24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP』に登場。2拠点生活をしていることを明かした。【写真】「すごくいい所」2拠点生活の場所を明かした高橋成美番組では、福島県いわき市・小名浜港からスタートし、バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指した。2日目から参戦した