25日は全国の広い範囲で晴れて気温が上がり、東京都心は5日ぶりに夏日となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■25日は関東〜九州で気温上昇九州では真夏日続出25日（月）は高気圧に覆われて、北海道から九州の広い範囲で晴れました。強い日差しを受けて、気温は各地とも前日より上がっています。涼しい日が続いた関東では、5日ぶりに25℃以上の夏日となった所が多くなりました。午後3時までの最高気温は、福岡県の