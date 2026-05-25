26日に開幕する「日本生命セ・パ交流戦」の前日会見が25日、都内のホテルで行われ、巨人からはドラフト2位右腕の田和廉投手（23）が参加した。今季は中継ぎとして開幕から16試合連続無失点の球団新人記録をマークするなど、20試合に登板して2ホールド、防御率1・59と安定した数字を残している。初の交流戦に向け「球場の雰囲気やいろいろなことが変わってくる。そこも楽しみつつ、やっていければなと思います」と胸を躍らせた