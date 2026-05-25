ラグビーリーグワン1部の東京SGは5月25日、南アフリカ代表のWTBチェスリン・コルビ（32）が、今季限りで退団すると発表した。東京SGはプレーオフの準決勝に進出しており、今季は残り2試合を戦うことが決まっている。2019年日本大会、23年フランス大会とW杯2連覇中の南アフリカ代表の優勝メンバーのコルビは、23年に来日。主にWTBとしてリーグワンに出場し、今季はレギュラーシーズン185得点で、得点王にも輝いた。1メートル7