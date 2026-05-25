東京証券取引所週明け25日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値で初めて6万5000円台に乗せ史上最高値を更新した。前週末の米株高の流れを受け、人工知能（AI）・半導体関連銘柄が値上がりした。原油価格下落も寄与した。終値は前週末比1819円12銭高の6万5158円19銭。東証株価指数（TOPIX）は50.11ポイント高の3942.57。出来高は約24億2888万株だった。