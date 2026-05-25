サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で合宿をスタートさせた。５大会連続代表のＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝が取材に応じ、長男の“大バズり”を驚いた。１７日に都内で行われたＷ杯代表選手会見では、妻でタレントの平愛梨（４１）と４人の息子が祝福のためにサプライズ登場。会見終了後には長男が「もう終わり？」とつぶやき、場をあおる長友のポーズのモノマネを披露す