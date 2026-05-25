ロッテは25日、7月10日のオリックス戦で大人気女性グループの櫻坂46山粼天さんが来場することになったと発表した。同日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、試合開始前17時55分頃から始球式を予定している。なお、山粼天さんが同イベントで始球式を務めるのは、昨年の西武戦に続き2年連続となる。▼ 櫻坂46山粼天さん