元日本代表DFの西大伍氏が、審判を巡る議論について自身のXで見解を示した。北海道出身の38歳は、コンサドーレ札幌のアカデミー育ち。2006年にトップ昇格を果たし、その後はアルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズなどで活躍した。昨年10月末、いわてグルージャ盛岡でのプレーを最後に現役を引退している。そんな西氏は、SNS上でたびたび話題となる“審判を巡る声”について、自身の考えを投稿し