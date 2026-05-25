５月31日のアイスランド戦の後、北中米ワールドカップに臨む日本代表が５月25日に千葉県内に始動した。この日のトレーニングには、アイスランド戦限定で３年半ぶりに招集された吉田麻也の他、早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の計13人が参加した。その他の14人については、28日以降に合流する予定となっている。 ５月３日に右鎖