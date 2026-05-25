「松のや」から特大サイズのチキンかつが初登場！ 全10種の「ジャンボチキンかつ」定食が期間限定で発売「松のや」は、2026年5月27日（水）15時より、一部店舗を除く全国の店舗にて「ジャンボチキンかつ」を期間限定で発売します。松のや自慢のチキンかつが、いつものボリュームを超えた特大サイズの「ジャンボチキンかつ」として初登場。外はサクサク、中はジューシーに揚げた渾身の一皿です。メニューは、王道の「ジャン