先週（5月18日週）の動き：NY金は4,500ドル割れで買い拾われる動き、国内金価格も約2ヶ月ぶり安値から底打ちの兆し NY金、4,500ドル割れで買い拾われる動き 先週（5月18日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は4,500ドルを挟んだレンジ相場に終始し、方向感に欠けた値動きが連日続いた。金市場ではイラン戦争の終結に向けた停戦合意の可能性や、ホルムズ海峡の実質的封鎖の長期化によるエネルギー価格高騰の