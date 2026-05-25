遺体が発見された住宅の捜査中に現金約1000万円を持ち去った罪に問われた大阪府警の元警察官の男の初公判が25日、大阪地裁で開かれ、男は「警察の信用を裏切った」と謝罪しました。 起訴状によりますと大阪府警・南堺署刑事課の警部補だった後藤伸被告（52）は今年3月、堺市南区の集合住宅で70代の男性の遺体が見つかった部屋を捜査中に現金約1000万円を持ち去った占有離脱物横領罪に問われています。 逮捕時の警察の調べに対し