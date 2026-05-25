タレントの山口もえ（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。夫で「爆笑問題」の田中裕二（61）の行動に不満をもらす場面があった。この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題し、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つ山口のほか、17歳と15歳の娘を持つモデルの佐田真由美、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美がゲスト出演した。「夫婦