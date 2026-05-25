NPB(日本野球機構)が25日の公示を発表。ソフトバンクは前田悠伍投手を登録抹消しました。2023年ドラフト1位、プロ3年目20歳の左腕・前田投手は、昨季一軍でプロ初勝利を達成。前日の日本ハム戦では、初回に満塁弾を浴び、一挙4失点。4回にもノーアウトから2者連続四球を与え、イニングの途中で降板を告げられました。今季は、ここまで一軍で4試合に先発し、防御率3.50、2勝0敗を記録しています。