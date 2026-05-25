西武・平良海馬投手が交流戦の開幕戦となる２６日・ヤクルト戦（神宮）に先発する。右投左打の平良にとって、交流戦の楽しみは「もうバッティングです」。高校通算本塁打は「あんまり数えてなくて。プロ入るときに雑誌で通算何本みたいなの載ってて、『あ、数えるんだ』って思った」と不明だが、「セルラー（スタジアム那覇）とかで打ったことはあります」と持ち前のパワーで快音を響かせてきた。ところが、プロ入り後はいま