老舗おもちゃメーカー「イワヤ」は5月中旬より、「PEZ」とサンリオの「はぴだんぶい」がコラボレーションしたキーチャーム「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」6種を、一部店舗にて先行発売している。イワヤ「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」は、どこか懐かしく遊び心あふれる「PEZ」のスタイルに、個性派ユニット「はぴだんぶい」を掛け合わせたニューレトロなキーチャーム。PEZのアイコニックな形状を