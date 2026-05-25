女優の綾瀬はるかが主演した映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）が４月１７日の公開以来、３８日間で観客動員数７５万人、興行収入１０億円を突破したと２５日、配給の東宝が発表した。２０２０年５月１０日付のスポーツ報知で、元プロボクシングＷＢＣ・ＷＢＡ世界ミニマム級王者の大橋ジム・大橋秀行会長が見知らぬ女性からメッセージを受けたことを紹介した。それは００年に東京・中目黒駅で起きた日比谷