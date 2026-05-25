ダイエットしているけどなかなかやせない……。そんな人は、もしかしたら肝臓に脂肪がたまっているのかも。最近では、お酒を飲まない人の〈新脂肪肝〉が増えているそう。そこで、〈新脂肪肝〉の原因と対策、ダイエットとの関連性について肝臓の名医に教えてもらいました！肝臓に脂肪がつくと代謝が下がってやせにくい体に肝臓は体のなかでもっとも大きな内臓で、代謝やエネルギーの貯蔵、解毒、胆汁の生成などを行っている大切な臓