デュラン・デュランが、ナイル・ロジャースとコラボした最新シングル「Free To Love」feat. Nile Rodgersのリミックスをリリース。ダンスミュージック界の重鎮ホース・ミート・ディスコ、DJホワイト・シャドウの両者による刺激的な2バージョンのリミックスが公表された。2004年にロンドンの名門クラブ、ザ・イーグルで結成されたホース・ミート・ディスコは、ディスコやイタロディスコ、ハウスやレアなアンダーグラウンドの名曲を