IS:SUE (撮影：上飯坂一) 4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）。彼女たちにとって史上最大規模となる東京ガーデンシアターでの追加公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』が、5月24日に開催された。本公演は、初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』のファイナル公演として行われた追加公演。会場となった東京ガーデンシアターのチケットはソールドアウトとなり、IS: