朝にドル安進み、その後もみあい＝オセアニア為替概況 米国とイランの協議進展期待で対オセアニア通貨でもドル高が優勢となった。豪ドルは先週末終値の0.7120ドル台から0.71台後半へ上昇。一時0.7173ドルをつけた。もっとも動き自体は限定的なものにとどまっている。この後英国、米国と休場で、取引に勢いが見られない。NZドルも先週末終値の0.5840ドル台から0.5882ドルを付けた。その後は0.5870ドル台を中心にもみ合い。