テクニカルポイントユーロドル、下降トレンド一服、１０日線を試す 1.1798ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1766エンベロープ1%上限（10日間） 1.1699100日移動平均 1.169021日移動平均 1.1687一目均衡表・基準線 1.1682200日移動平均 1.1675一目均衡表・雲（上限） 1.1670一目均衡表・雲（下限） 1.1659一目均衡表・転換線 1.165010日移動平均 1.1644現値 1.158