【これからの見通し】米英市場が休場となるなかで中東情勢の進展に視線、原油相場にらみに 週明けのマーケットは、原油安が中東情勢の改善期待を反映するとともに、有事ドル買いの巻き返しによるドル売り圧力がかかっている。ドル円は158円台後半、ユーロドルは1.16台前半を中心に取引されている。ドル指数は先週のドル高推移から調整が入っており、サポート水準である10日移動平均線の下抜けを試している