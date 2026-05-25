【新華社ウルムチ5月25日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県の撮影愛好家がこのほど、同県南部の山岳地帯で国家2級保護動物のマヌルネコをカメラで捉えた。県林業・草原局によると、この発見は同地域におけるマヌルネコの活動記録の空白を埋めるもので、継続的な環境改善と生物多様性保全の顕著な成果を示している。マナス県はここ数年、「生態優先・グリーン（環境配慮型）発展」の路線を堅持し、野