【新華社北京5月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記の演説や論文を収録した「習近平国政運営を語る」第5巻のフランス語、ロシア語、アラビア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、日本語、中国語繁体字版がこのほど、外文出版社から出版され、国内外で発行された。