広東省掲陽市の玉彫工房に展示された玉彫作品「梵音翠竹」。（５月１５日撮影、掲陽＝新華社記者／〓華）【新華社掲陽5月25日】中国広東省掲陽市は玉（ぎょく）を産出しないにもかかわらず、中国の中・高級翡翠（ひすい）の重要なデザイン・加工拠点、貿易の集散地となっており、2006年に中国軽工業連合会から「中国の玉の都」に認定された。同市の玉文化産業は掲東区磐東街道の陽美村に起源があり、08年に「陽美翡翠玉彫」が第2