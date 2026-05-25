長崎発のアイドルグループ・MilkShake（ミルクセーキ）が25日、公式Xを更新し、メンバーが乗った車両が単独事故を起こし、ケガ人が出たと報告した。【画像】長崎のご当地アイドル・MilkShake、メンバー乗った車が事故報告全文事故について「昨夜（5/24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました。あさみ・せいなは受診し、様子をみな