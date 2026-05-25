歌手・タレントの中川翔子さんが5月25日、インスタグラムを更新。双子の赤ちゃんの離乳食作りの様子を報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】離乳食ストック作りに奮闘双子の「GUCCIのTシャツ」姿も公開中川さんは「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」とコメントし、写真を複数枚添えて投稿しています。 投稿によると、ブレンダーでペースト状にしたにんじんや玉ねぎ、刻んだほうれん草、シーチキンをう