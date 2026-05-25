きのう、東京・小金井市で強盗に入る準備をしたとして男2人が逮捕された事件で、警視庁は逃走していた30代の男を新たに逮捕しました。この事件は、きのう午前4時半ごろ、小金井市でマイナスドライバーなどを強盗目的で所持していたとして干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）が現行犯逮捕されたものです。警視庁はきょう、新たに住居・職業不詳の三浦和基容疑者（36）を強盗予備などの疑いで逮捕しました。警視庁によります