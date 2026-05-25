燕市選挙管理委員会は25日、新潟県知事選の期日前投票所で受付システムのトラブルがあったと発表しました。5月24日、期日前投票の受付に使用しているシステムが、午後0時20分頃から0時45分頃まで不具合により使用できなくなり、その間に市内3か所の期日前投票所を訪れた人が投票できなくなりました。訪れた人の受付を行う際にシステムエラーとなり、有権者であることの確認や投票用紙の交付などができなくなったということで