決意をもってワールドカップに臨む。MF佐野海舟(マインツ)は初の世界舞台となる北中米W杯へ。「最後の最後までしっかり成長にフォーカスして、自分のできることをやっていきたい」。国内活動の初日に、改めて意気込みを口にした。マインツで過ごした充実のシーズンには胸を張る。2年連続でブンデスリーガ全試合出場を果たし、今シーズンは公式戦合計4164分間とフル稼働。「シーズンを通して、チームとしては悪い流れの時もあっ