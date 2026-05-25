国際Aマッチ通算14試合10得点--。森保ジャパンで誰よりも得点の匂いを感じさせるストライカーが、直前まで続いたFW選考レースを勝ち抜いた。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)が北中米W杯に向けた国内合宿初日の25日、報道陣の取材に対応。自身初のW杯メンバー入りに「今まで感じたことのない感情を覚えたし、名前が呼ばれた時は素直に嬉しかった」と喜びを口にしつつ、「このチームでしっかりと優勝を目指して頑張りたい」と