約3年半ぶりの“再会”を喜んだ。アジア人初の5大会連続W杯メンバー入りを果たした日本代表DF長友佑都(FC東京)は25日の合宿初日の練習後、報道陣の取材に応じ、「4年間待っていたので。細胞が10歳ぐらい若返っています」と、北中米W杯に向けた始動日をだれよりもギラギラ感を持って迎えた。心強い戦友の姿もあった。31日のアイスランド戦(国立)までの“限定”で追加招集されたDF吉田麻也(LAギャラクシー)もこの日から始まった