2022年カタールワールドカップ以来となる約3年5カ月ぶりの日本代表復帰となった。DF吉田麻也(LAギャラクシー)は25日にスタートした国内合宿初日に参加。「お客さんとして来ているわけじゃない。W杯前の貴重な準備の時間を使って呼んでもらっている。このチームがW杯で勝つ可能性を1mmでも1%でも上げられるように、何か自分の持っているものをひとつでも多くチームに伝えられたらいい」と、意気込みを語った。14年ブラジル大会