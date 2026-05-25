北中米ワールドカップに臨む日本代表が25日、千葉市内で始動した。1週間前にシーズンを終えた欧州組9人、23日にJ1百年構想リーグを終えた国内組3人、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦(31日、MUFG国立)のみの招集でカタールW杯以来3年半ぶりの電撃復帰を果たしたDF吉田麻也(LAギャラクシー)の計13人が合流した。北中米W杯に向けた一次キャンプにあたる国内合宿初日。27日にUEFAカンファレンスリーグ決勝を控えるMF鎌田大