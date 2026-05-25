２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９２銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円９７銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円９０銭前後で推移しており、午前１０時２０分過ぎには１５８円７６銭近辺までドル安・円高が進行した。トランプ米大統領は２３日、戦闘