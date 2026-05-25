２５日の東京株式市場で、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は前営業日比５０．１１ポイント高の３９４２．５７で終えた。終値として２月２７日につけた史上最高値（３９３８．６８）をおよそ３カ月ぶりに更新した。 出所：MINKABU PRESS